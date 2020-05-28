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Askıda Reçete Bornova'da ilk ödemeler Başkan İduğ'dan

Bornova Belediyesi'nin İzmir Eczacılar Odası işbirliği ile Ramazan Bayramı öncesinde başlattığı "Askıda Reçete Bornova" kampanyası yoğun ilgi görürken toplanan bağışlarla ilk ödemeleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ yaptı.

Askıda Reçete Bornova'da ilk ödemeler Başkan İduğ'dan
28.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:47

İduğ, ilaçlarını veresiye defterine yazdıran ihtiyaç sahibi vatandaşların borçlarını kapattı, kampanyaya destek olan herkese teşekkür etti.

Başkan Mustafa İduğ, koronavirüs salgını sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilaç alamayan ya da aldığı ilacın parasını ödeyemeyen vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattıkları "Askıda Reçete" kampanyasında Yeşilova ve Çamdibi'ndeki iki eczaneye ödeme yaptı. Bornova Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Ünal ve Başkan Yardımcısı Ercan Kahya ile birlikte veresiye defterlerini inceleyen İduğ, ilgili belgeleri de alarak kayıtlı bir şekilde ödemesini yaptığı vatandaşların borç listesindeki isimlerini kendi eliyle sildi, kapattığı veresiye defterini yırtıp, attı.

Destek daha da artmalı

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok Bornovalının işinden olduğunu ya da gelir kaybına uğradığını ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Bu vatandaşlarımız için devletin karşıladığı bedel dışında kalan miktar bile büyük bir yük olabiliyor. Bu nedenle başlattığımız kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başta iş adamları olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyor, verilen desteğin artarak devam etmesini diliyorum" diye konuştu.

Eczacılardan teşekkür

Başkan İduğ'a ve hayırseverlere hem ihtiyaç sahibi vatandaşlar hem de kendi adlarına teşekkür eden Eczacılar ise duygularını; "İnsan sağlığı herşeyden önce gelir. Bize ilaç almaya gelen vatandaşı parası yok diye geri gönderemeyiz. Bu yüzden koronavirüs salgını sürecinde çoğumuz veresiye defteri tutmaya başladık. Bu önemli bir sorun karşısında gösterdiğiniz hassasiyet herkese örnek olmalı" sözleriyle dile getirdi.

Kampanya ile Bornova genelindeki tüm eczanelerde borçların kapatılması, ihtiyaç duyan herkesin ilaçlarını alabilmesi amaçlanıyor. Bornovalılar, Belediyenin resmi web sitesinde bulunan "Askıda Reçete" bölümünde yayınlanan listedeki eczanelerle iletişime geçerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların borcunu kapatabiliyor.

Kaynak: Bültenler

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