Askıda Pizza nedir? Kızılay'dan Askıda Pizza uygulaması nedir? Askıda Pizza sosyal sorumluluk projesi için ne yapmak gerekir?
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Askıda Pizza nedir? Kızılay'dan Askıda Pizza uygulaması nedir? Askıda Pizza sosyal sorumluluk projesi için ne yapmak gerekir?

25.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.11.2020 15:06
Askıda Pizza nedir? Kızılay'dan Askıda Pizza uygulaması nedir? Askıda Pizza sosyal sorumluluk projesi için ne yapmak gerekir?

MHP'nin tartışma yaratan askıda ekmek kampanyasından sonra Kızılay da 'askıda pizza' kampanyası başlattı. Askıda Pizza nedir? Kızılay'dan Askıda Pizza uygulaması nedir? Askıda Pizza sosyal sorumluluk projesi için ne yapmak gerekir?

MHP'nin çok tartışma yaratan 'askıda ekmek' kampanyasının ardından Türk Kızılayı da özel bir pizza zinciriyle anlaşıp, 'askıda pizza' kampanyası başlattı. Trabzonlu pizza zinciri Crakers, "İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere askıya sen de bir pizza bırak" sloganıyla tanıtım yapıyor. Peki Askıda Pizza nedir? Kızılay'dan Askıda Pizza uygulaması nedir? Askıda Pizza sosyal sorumluluk projesi için ne yapmak gerekir? İşte detaylar haberimizde...

ASKIDA PİZZA UYGULAMASI NEDİR?

Askıda Pizza nedir? Kızılay'dan Askıda Pizza uygulaması nedir? Askıda Pizza sosyal sorumluluk projesi için ne yapmak gerekir?

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Türk Kızılayı'ndan alınan bilgiye göre pizza firması, Kızılay'a askıda pizza kampanyası için teklif götürdü. Kızılay, kampanyaya onay verildi. Buna göre 7 ilde 17 şubesi bulunan pizza firması tüm Türkiye'de günlük askıya çıkarılan pizza sayısı belirlendikten sonra İstanbul şubesi aracılığıyla pizzaları imal edip, Türk Kızılayı'nın Pendik'teki aşevine teslim edecek.

Kızılay yetkilileri, pizzaların aş evinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlara servis edileceğini bildirdiler. Crakers Pizza Genel Müdürü Ahmet Sait Tütünci, "Verilen her siparişte, askıya bir adet orta boy pizza atıyoruz. Her pizza ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın sadece karnını doyurmayacak, insanımıza olan inancı artıracak" dedi.

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