'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir
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'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir

16.10.2020 15:28 | Son Güncelleme: 16.10.2020 16:05
'Askıda Ekmek' kampanyası başlatan Bahçeli, İstanbul'daki zamma tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir

İstanbul Ticaret Odası komisyonunda alınan karar ile İstanbul'da 200 gram ekmek 1.25 TL'den 1.50 TL'ye, 240 gram ekmek de 1.50 TL'den 1.75 TL'ye yükseldi. Zam kararını eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" dedi ve 'Askıda ekmek' kampanyası başlatarak zamma tepki gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi.

"HALİ VAKTİ YERİNDE HER VATAN EVLADI EKMEK FIRININA GİTMELİ"

Bunun üzerine zamma tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Bu sebeple 'askıda ekmek' projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' esasına dayanmaktadır" dedi ve askıda ekmek projesini başlattı.

MHP teşkilatları da Bahçeli'nin çağrısına karşılık verdi ve kampanyaya katıldı. MHP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "'Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Hadis-i Şerif Tüm teşkilat mensuplarımızla, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Askıda Ekmek' kampanyasına iştirak ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Askıda Ekmek kampanyası başlatan MHP, İstanbul'daki ekmek zammına tepki gösterdi: Komşusu açken tok yatan bizden değildir

BAHÇELİ, 2018'DE DE ASKIDA EKMEK KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI

Öte yandan Bahçeli 2018 yılında da ekmeğe yapılan zamların ardından 'askıda ekmek' kampanyası başlatmış, "Askıya koyulan her ekmek mazlumları sevindirecek, masumları şevklendirecek, sofraları şenlendirecektir. Bunun yanında Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere gurur ve şuurla taşıyacaktır. Askıya ekmeği koyalım arşa Türk emek ve erdeminin damgasını vuralım" demişti.

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