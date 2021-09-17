ASKİ'den enerji maliyetlerinde büyük tasarruf

Ankara'da, ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkentin içme ve kullanma su ihtiyacını kesintisiz, hızlı ve güvenli bir şekilde karşılarken, yükselen enerji maliyetlerini en aza indirmek için kendi enerjisini üretecek projelere imza atıyor.

ASKİ Tesisler Daire Başkanı Ömer Yıldırım, alternatif enerji kaynaklarını değerlendirerek bu alandaki kamu harcamalarını ve çevre kirliliğine ilişkin riskleri en aza indirgemeyi hedeflediklerini bildirdi. Yenilenebilir enerji ve temiz çevre için tüm alternatiflerini değerlendirdiklerini ifade eden Yıldırım, Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından atıl durumda bulunan GES ve HES santrallerinin kuruma kazandırmaya başladıklarını kaydetti. Bu kapsamda Tesisler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bir yandan atıl durumda bulunan GES ve HES santrallerinin kuruma kazandırılması için önemli adımlar atılırken, diğer yandan da tasarrufa yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 52 milyonluk kar elde edildi. 2020 yılının Haziran ayında başlayan proje ve tasarruf yönetimi sürecinde Genel Müdürlük binasının yanı sıra ASKİ'ye ait tesislerde de projelendirilen Güneş Enerji Santralleri ve Hidroelektrik Santrallerini peşi sıra faaliyete geçirmeye başladıklarının altını çizen Yıldırım, artan enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve kamu harcamalarında tasarrufu amaçlayan çalışmalarda toplamda 52 milyon 500 bin lira kar elde edileceğini söyledi. Yeni tasarruf ve enerji verimliliği stratejileri kapsamında bugüne kadar önemli adımlar atarken, aynı vizyonu geleceğe de taşımak için gerekli alt yapıyı da oluşturduklarının altını çizen Yıldırım, kurumsal hafızada yer edinmesi beklenen çalışma ve yöntemler konusunda da genç personeller yetiştirdiklerini sözlerine ekledi.

Ulusal tarifeden daha ucuza elektrik temin edildi

Yıldırım ASKİ'nin enerji tasarrufuna yönelik çalışmaların detayları hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Ulusal tarifeden daha düşük masrafla enerji temini için açık ihale yaptık. İhaleyi alan yeni firmanın tarifesi uyarında 15 milyon TL, aynı firma ile yapılan sözleşme gereği yeni abonelik güvence bedeli için ödeme yapılmadığı gibi bir önceki tedarikçi firmadan da 3 milyon 500 bin TL'lik iade alındı. Ayrıca satın alınan elektriğin yüzde 95'inin ticarethane tarifesinden sanayi tarifesine geçirilmesi sonucunda da yıllık 18 milyon TL'lik tasarruf elde edildi. Ayrıca Gelirler İdaresi'nden alınan yazı sonrasında yüzde 5'lik Belediye Tüketim Vergisi (BTV) muafiyeti ile elde edilen 16 milyon TL'lik tasarruf sağlandı."

Yalnızca Çubuk 1 Barajı'nda atıl durumda bulunan hidroelektrik santralin onarılarak faaliyete açılması sonucu 2020 yılında kurumun 140 bin TL kara geçirildiğini vurgulayan Yıldrım, ASKİ, Kesikköprü tesislerine ait elektrik enerji hatlarının bakım ve onarım işlemlerini de sürdürüyor. Bu işlemlerin mevcut personelle yapılıyor olması dolayısıyla daha önce faturalara yansıtılan iletim bedellerinin geriye dönük iadesinin alınmasıyla da 50 milyon TL'ye yakın bir kazanç elde edilmesini hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

ASKİ'ye ait tesisler GES'lerle donatılacak

Tesisler Daire Başkanlığı tarafından çevre dostu enerjiler kullanımına yönelik yapılmakta olan çalışmalar hakkında da bilgi veren Yıldırım, yeşil bina kategorisinde olan ASKİ Genel Müdürlüğü binasının çatısına 300 KW'lık Güneş Enerji Sistemi (GES) projelendirilmesinin tamamlanarak GES kurulum ihalesine çıkıldığını belirterek, ASKİ'ye bağlı İvedik Arıtma Tesisi'nin çatı kısımlarına 15 MWP gücünde GES kurulması için çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Kesikköprü hattındaki su depoları ve terfi merkezlerinin GES'lerle kendi elektriğini üreteceğini bunun için keşif, plan ve proje çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yıldırım, "İl Özel İdaresi'nden devralınan Kargalı, Yenice ve Yenişehir Mahallelerinde atıl durumdaki GES'ler personellerimizin emekleriyle kullanılabilir hale getirilecek. Çubuk Barajı'nda atıl durumdaki Hidroelektrik Santralin teknik iyileştirmelerle 790 KW elektrik üretir hale getirilmesi ile Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki Arşimet Burgu Sistemi'nin aktif hale gelmesi için ihaleye çıkılması için çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Enerji verimliliği katkı sunan personele teşekkür plaketi

Enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalarla kuruma önemli katkılar sağlayan Tesisler Dairesi Başkanlığı personeli için tören düzenlendi. Güneş Enerji Sistemlerinin (GES) verimli kullanılmasına yönelik planlama ve çalışmaları gerçekleştiren personele plaketlerin verildiği etkinlikte konuşan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, yüksek enerji maliyetlerine dikkat çekerek enerji yükündeki maliyetin düşürülmesinin gerekliliğine vurgu yaparak, "ASKİ'nin şu ana kadar ki enerji maliyetlerini göz önüne aldığımız takdirde, çok ciddi bir enerji yükü var. Bu enerji yükünü mümkün olduğu kadar minimuma indirmek zorundayız. Bu nedenle kendi çalışmalarımızı yaparak ciddi bir enerji kazanımı sağlamak zorundayız. Bu konuda da arkadaşlarımız ciddi çalışmalar yapıyorlar. Daha ciddi kazanımlar ortaya çıkacaktır. Daha güzel projelerimiz devreye alınacaktır. Bu nedenle bu çalışmaları yapan ve yapmakta olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

GES'lere ilişkin çalışmalarında emeği geçen personele teşekkürlerini sunan ASKİ Tesisler Dairesi Başkanı Ömer Yıldırım ise özveriyle gerçekleştirilen çalışmaların takdir edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Enerji birimi olarak nasıl çalışma yapabiliriz de bu harcadığımız parayı daha aşağıya çekebiliriz, şeklinde çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalarda arkadaşlarımızın özverili belli çalışmaları oldu. Bu özverili çalışmaların takdir edilmesi gerektiği için böyle küçük bir etkinlik yaptım" dedi.

"Ankaramıza daha iyi hizmet etmek çabasındayız"

Enerji Verimliliği ve SCADA Şube Müdürü Yusuf Topal da enerji giderlerinin azaltılması ve kamuda tasarrufun önemine dikkat çekti. ASKİ Genel Müdürlüğü binasının yeşil bina kategorisine aldıklarını belirten Topal, "Enerji verimliliği olarak kurumumuzun tüm binalarını ve işletme noktalarını günümüz teknolojisi ve gelir kaynağı haline gelen GES, Güneş Enerji Santralleri ile kendi enerjimizi kendimiz üreterek enerji giderlerini azaltıp, Ankaramıza daha iyi hizmet etmek çabasındayız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törende Enerji Verimliliği Şefi Ramazan Acar, Elektrik Abonelik ve Fatura Takibi personeli Selahattin Gökkaya, Elektrik Fatura Kontrolü personellerinden Ahmet Cem Koşan, Diğdem Yılmaz ve Aybilge Duman'a özverili çalışmaları ve başarılarından dolayı plaket verildi. - ANKARA

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