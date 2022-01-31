Asiye taburcu edildi, sevincini el sallayarak gösterdi (2) - Yeniden

GAZİANTEP'te Pitbull köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Asiye Ateş (4), Antalya'daki 37 günlük tedavisini tamamlayarak taburcu edildi. Memleketi Gaziantep'e gönderilen Ateş, kendisini görüntüleyen gazetecilere el salladı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde, Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından yaralanan Asiye Ateş, kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 4 saat süren operasyon geçirdi. Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye, servise alındı. 14 Ocak'ta Asiye'ye kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyon yapıldı. Asiye'nin kulağına ise 26 Ocak'ta işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı.