Asırlık bir lezzet: Çeçil peyniri nasıl üretilir? Çeçil peyniri nedir?
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Asırlık bir lezzet: Çeçil peyniri nasıl üretilir? Çeçil peyniri nedir?

Çeçil peyniri kaç kalori? Çeçil peyniri erir mi? Çeçil peyniri hangi şehirde üretilir? Çeçil peyniri nerenin? Çeçil peyniri besin değeri

Asırlık bir lezzet: Çeçil peyniri nasıl üretilir? Çeçil peyniri nedir?
22.07.2020 14:35 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:38

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır yöresinde, yüzyıllardır kahvaltı sofralarını süsleyen çeçil peyniri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

ÇEÇİL PEYNİRİ NEDİR?

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinin 2 bin rakımlı meralarında doğal ortamda beslenen ineklerin sütünden çeçil peyniri üretimi için kazanlar yakıldı. Yöre kadınları, ilk olarak ineklerden sağdıkları sütü makineden geçirerek kaymağından ayırıyor. Bu işleminin ardından yağından arındırılan süt, mayalanarak bir saat dinlendiriliyor. Yakılan tandır ve ocaklardaki kazanlara doldurulan süt burada yarım saat kaynatıldıktan sonra, kadınlar tarafından tel tel olana kadar zorlu yoğurma işleminden geçiriliyor.

ÇEÇİL PEYNİRİ NASIL ÜRETİLİR?

Koyun ya da keçi derisinden hazırlanmış tuluklara basılarak kış için hazır hale getirilen peynir, bu meşakkatli yolculuğun ardından kahvaltı sofralarını süslüyor. Peynir üreten kadınlardan Sayime Al, sezonun ilk çeçil peynirini üretmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Asırlık bir lezzet: Çeçil peyniri nasıl üretilir? Çeçil peyniri nedir?

Çeçilin büyük emeklerle üretildiğini ifade eden Al, şöyle konuştu:

"Akşamdan sütlerimizi hazır hale getiriyoruz ve sabah kalktığımızda kazanları yakıp sütü pişirmeye başlıyoruz. Çeçil peynirini kendimiz yaptığımız için sağlıklı olduğundan sofralarımızdan eksik olmuyor. Ayrıca çeçili kendimiz tuluklara basarak göğermiş hale getiriyoruz. Yöremizde yüzyıllardır çeçil peyniri üretiliyor.

"Kadınlardan Aysel Al da çeçil peynirini imece usulü yaptıklarını belirterek, "Yüzyıllardır süren çeçil peyniri geleneğini devam ettiriyoruz. Çeçil peyniri çok sağlıklı ve lezzetli, herkese tavsiye ediyoruz" dedi.

ÇEÇİL PEYNİRİ KAÇ KALORİ?

Çeçil peynirinin 30 gramı 96 kaloridir.

ÇEÇİL PEYNİRİ ERİR Mİ?

Çeçil peyniri buzdolabında saklanmalıdır, buzluğa konulmamalıdır. Tuzlu bir peynir olan çeçil peynirinin daha az yağlı peynirlere göre saklama süresi uzundur.

Çeçil peyniri mıhlama veya kuymak da kullanılabilir. Tavada eriyen peynir, çabuk donar ve muhlama peyniri gibi uzamaz.

Asırlık bir lezzet: Çeçil peyniri nasıl üretilir? Çeçil peyniri nedir?

ÇEÇİL PEYNİRİ HANGİ ŞEHİRLERDE ÜRETİLİR? ÇEÇİL PEYNİRİ NERENİN?

Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır yöresinde, yüzyıllardır kahvaltı sofralarını süsleyen çeçil peyniri, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor.

ÇEÇİL PEYNİRİ BESİN DEĞERİ

100 gram çeçil peyniri için besin değeri:

Kalori 320 kcal

Karbonhidrat 1.0 g

Protein 25.0 g

Yağ 24.0 g

Lif 0.0 g

Kolesterol 0.0 mg

A Vitamini 0.0 IU

C Vitamini 0.0 mg

Potasyum 0.0 mg

Kalsiyum 0.0 mg

Demir 0.0 mg

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