Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
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Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
Haberler.com - Haberler | Spor

Sakarya'da yaşayan Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu, koronavirüsten bugün hayatını kaybetti. Mutlu 12 Ağustos tarihinde, "Malın birisi aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar yazmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım? Aşı firmaları milyar dolarlar kaznıyor" paylaşımında bulunmuştu.

Hürriyet'in haberine göre; Sakarya'da 12 Ağustos'ta sosyal medya hesabından aşı karşıtı paylaşımlar yapan kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu hayatını kaybetti. Aşı yaptıran kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden Sakarya Ampute Engelliler Spor Kulübü kaleci antrenörü Hüsnü Mutlu bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

Aşı yaptıranlara 'Mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti

YAŞAM SAVAŞINA YENİK DÜŞTÜ

19 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan Hüsnü Mutlu, bugün hayatını kaybetti. Kaleci antrenörü, vefatından önce koronavirüs aşısıyla ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle sosyal medyada çevresiyle tartışma yaşamıştı.

Aşı yaptıranlara 'Mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti

"KOBAY OLMAMIZI İSTİYORLAR"

Hüsnü Mutlu 12 Ağustos tarihinde, "Haddinizi bilin. Malın birisi, aşı olmayanlar vatana ihanet ediyorlar ifadesini kullanmış. Mal oğlu mal, sen kobay oldun diye ben de mi kobay olayım. Sürekli değişime uğradığı söylenen virüse karşı aşının ne faydası olacak. Aşı firmaları milyar dolarlar kazandığını söylüyor, üstelik hiçbir garanti de vermiyor. Devletler de garanti vermiyor, kişi kendi isteğim ile vuruldum, herhangi bir olumsuzluk olursa da kimseyi sorumlu tutmayacağım diye imza atıyor. Bunları bile sorgulamaktan aciz beyinler, kendileri gibi başkalarının da kobay olmasını istiyorlar. Not. Lafım bu ve benzer düşünce içinde olanlaradır. Kişi aşı vurulmuş, vurulmamış beni ilgilendirmiyor. Aşı vurulmadım diye de kimsenin aşı vurulmayanlar için laf söylemeye, yaşantımızın kısıtlanmasını istemeye hakkı yoktur" ifadeleriyle aşıya karşı olan tepkisini göstermişti.

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Aşı yaptıranlara 'Mal' ve 'Kobay' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler Spor
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