Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu?

Son Dakika: Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında üçüncü kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Bunun yanı sıra aşı olmayanlarla ilgili bir kısıtlama gelecek mi? Sorusu gündemdeki yerini korumakta. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak. Bakan Koca, toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu? İşte detaylar haberimizde…

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Aşı olmak istemeyenlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılıklar da Kurul'un görüşme konularından biri. Buradan hareketle, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayan vatandaşların alınmamasına yönelik bir karar gündeme gelebilir.

AŞIYA TEŞVİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'de son günlerde vaka artışları yaşanıyor. Kurul'da hem vaka artışını durdurmak hem de aşıya teşvik amacıyla alınacak kararların gündemde olması bekleniyor.