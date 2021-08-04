Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu?

Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında üçüncü kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Vaka sayısında görülen artış sonrası kısıtlamaların yeniden başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Bunun yanı sıra aşı olmayanlarla ilgili bir kısıtlama gelecek mi? Sorusu gündemdeki yerini korumakta. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da toplanacak. Gündemde, artan vaka sayıları ve aşılamadaki son veriler olacak. Bakan Koca, toplantıdan sonra yazılı açıklama yapacak. Peki, Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu? İşte detaylar haberimizde…

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Aşı olmak istemeyenlere yönelik yapılacak pozitif ayrımcılıklar da Kurul'un görüşme konularından biri. Buradan hareketle, maç, tiyatro, sinema, alışveriş merkezi, kalabalık ve kapalı ortamlarda yapılan toplantı, düğün, kına, konser, kongre gibi etkinliklere aşı olmayan vatandaşların alınmamasına yönelik bir karar gündeme gelebilir.

AŞIYA TEŞVİK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Türkiye'de son günlerde vaka artışları yaşanıyor. Kurul'da hem vaka artışını durdurmak hem de aşıya teşvik amacıyla alınacak kararların gündemde olması bekleniyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens William Diana Spencer Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama geliyor mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:22:07. #1.15#

title