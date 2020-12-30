Aşı geldi mi? Çin aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Çin aşısı ilk kimlere uygulanacak?
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Aşı geldi mi? Çin aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Çin aşısı ilk kimlere uygulanacak?

30.12.2020 20:19 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:22
Aşı geldi mi? Çin aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Çin aşısı ilk kimlere uygulanacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle aşı çalışmaları devam ediyor. Aşı geldi mi? Çin aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Çin aşısı ilk kimlere uygulanacak?

Merakla beklenen Aşı geldi mi? Çin aşısı ne zaman vurulmaya başlanacak? Çin aşısı ilk kimlere uygulanacak? Detaylar haberimizde.

AŞI GELDİ Mİ? ÇİN AŞISI GELDİ Mİ?

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Gelen ilk partide 3 milyon doz aşı bulunuyor. 14 gün süreceği belirtilen aşıların testleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak. Kovid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

ÇİN AŞISI İLK KİMLERE VURULACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili şunları dile getirdi;

İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

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