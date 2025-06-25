Asgari ücrete zam gelir mi 2025?

Asgari ücrete zam gelir mi 2025?
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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye Basın Federasyonu'nda Anadolu Sohbetlerine katıldı. Yazıcı, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Peki, Asgari ücrete zam gelir mi?

Milyonlarca kişi asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi. Yazıcı, "Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil" dedi. Asgari ücrete zam gelir mi?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİR Mİ?

AK Partili Yazıcı, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt verdi. Yazıcı, şunları söyledi: "Bunun üzerinde hükümet, ilgili bakanlar çalışıyor. Henüz bizimle bir paylaşımları olmadı. Somut bir şey söylemem mümkün değil. Arzumuz ülkede yaşayan, kamuda çalışan herkesin hayatını idame ettirebileceği, ihtiyacını karşılayabileceği miktarın altında olmayacak şekilde durumunun düzeltilmesini sağlamak.

"VATANDAŞLARIMIZI GÖRMEZDEN GELEN BİR ANLAYIŞA SAHİP DEĞİLİZ"

Bütün bunları imkanlara göre yapacağız. Bir tarafı yaparken, diğer tarafta dengeleri bozacak uygulamaya girmemeliyiz. Bir bütünlük içinde, ihtiyacı karşılayacak şekilde inşallah iyileştirme sağlanır. Hükümet çalışmasını sürdürüyor. Biz bu alana ilişkin vatandaşlarımızı, kamu çalışanlarımızı görmezden gelen bir anlayışa sahip değiliz. Bunlara bizim günlük ajandamızın içinde. Etki analizlerini yapmak suretiyle yürüyüşümüzü inşa ediyoruz."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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