Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret ne kadar olur? AGİ ne kadar olur?

Milyonların heyecanla beklediği asgari ücret zammı görüşmeleri için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Normalde 4 kez toplanan komisyon aralık ayının sonunda nihai kararını veriyordu. Ancak bu yıl önceki senelerden farklı olacak. Görüşmelerin 1-2 hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLUR?

Son dönemdeki ekonomik gelişmeler, asgari ücret zammının yüzde 30 ihtimalini daha da güçlendirdi. Yüzde 30'luk zamma göre net asgari ücret 3.673 liraya yükselecek. Maaşların yanında Agi de artacak. Bu orana göre bekar bir işçinin AGİ'si 268 liradan 348 liraya, evli eşi çalışmayan 2 çocuklu işçinin AGİ'si ise 402 liradan 523 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor.

AGİ KADAR OLACAK?

Asgari ücretle birlikte, çalışanların medeni hali, çocuk sayısı, eşinin çalışıp çalışmadığı gibi kriterlere göre belirlenen AGİ'ye de zam gelecek.

Yüzde 30'luk zamma göre AGİ şöyle olacak:

Bekar bir işçi için 268 liradan, 348 liraya

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz işçi için, 322 liradan 419 liraya

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu işçi için, 362 liradan 471 liraya

Evli eşi çalışmayan, 2 çocuklu işçi için402 liradan 523 liraya

Evli eşi çalışmayan, 3 çocuklu işçi için 456 liradan 592 liraya

Evli eşi çalışmayan, 4-5 çocuklu işçi için 456 liradan 593 liraya yükselecek.

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