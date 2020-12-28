Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de yapılan zam miktarı oldu. Vatandaşlar, kısa sürede binlerce paylaşım yaparken, en çok takıldıkları konu ise asgari ücretteki 90 kuruşluk kısım oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen son toplantısının ardından milyonların zammı da belli oldu. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi." açıklamasında bulundu. Böylece net asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu.

İLK TEPKİ TÜRK-İŞ'TEN GELDİ

Rakama ilk tepki ise komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'ten geldi. Bakan Selçuk'un zammı açıklarken yanında oturan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, karara muhalif kaldıklarını, katılmadıklarını belirtti. Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya." dedi.

90 KURUŞ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zammın belli olmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de asgari ücret oldu. 500 TL'lik bir artış yapılmasına rağmen zam, vatandaşı da memnun etmedi. Twitter'da TT olan asgari ücret için bir çok vatandaş tepki gösterdi. Özellikle açıklanan rakamın sonundaki 90 kuruşa takılan kullanıcılar, birçok tweet attı.

İşte atılan tweetlerden bazıları: