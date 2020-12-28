Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu

28.12.2020 14:51 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:02

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de yapılan zam miktarı oldu. Vatandaşlar, kısa sürede binlerce paylaşım yaparken, en çok takıldıkları konu ise asgari ücretteki 90 kuruşluk kısım oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen son toplantısının ardından milyonların zammı da belli oldu. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret 1 Ocak 2021'den itibaren brüt 3 bin 570 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi." açıklamasında bulundu. Böylece net asgari ücrete 500 lira zam gelmiş oldu.

İLK TEPKİ TÜRK-İŞ'TEN GELDİ

Rakama ilk tepki ise komisyonda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'ten geldi. Bakan Selçuk'un zammı açıklarken yanında oturan Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, karara muhalif kaldıklarını, katılmadıklarını belirtti. Irgat, "Belirlenen net asgari ücret yetersizdir, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzaktır. Görüşümüzü 4 Aralık'tan bu yana kamuoyuna açıkladık. Temel alınması gereken ilkeleri paylaştık. İşveren kesimi tarafından karşılık görmediğini anlıyoruz. İşçiler geçim şartlarının her geçen gün artan şartlarla karşı karşıya." dedi.

90 KURUŞ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zammın belli olmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de asgari ücret oldu. 500 TL'lik bir artış yapılmasına rağmen zam, vatandaşı da memnun etmedi. Twitter'da TT olan asgari ücret için bir çok vatandaş tepki gösterdi. Özellikle açıklanan rakamın sonundaki 90 kuruşa takılan kullanıcılar, birçok tweet attı.

İşte atılan tweetlerden bazıları:

Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu

İlgili Haberler

Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Son Dakika! Türk-İş'ten açıklanan asgari ücret rakamına tepki: Beklentiyi karşılayamadı
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
Asgari ücretle birlikte işsizlik, yaşlılık ve engelli maaşına da zam geldi
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu
Son Dakika: 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret net 2.825 lira oldu
Haber Yorumları (28)
İŞVEREN: Yüzde 20 zam yapılmış asgari ücrete neyi beğenmiyorsunuz. Hem de böyle bir donemde bütün dunyada birçok işletme koronadan dolayı batma durumundayken. Yüzde 50 yapsınlar da bütün işletmeler kapatsın herkes işsiz kalsın üretim dursun onu mu istiyorsunuz. Objektif olun gayet güzel bir zam yapıldı şu şartlar altında. Gerçi bazı kesimler 5000 TL olarak bile aciklansaydi yine itiraz eder neden 6 değil derdi. Orası da ayrı bir durum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TUBA: YAZIK GERÇEKTEN GELEN ZAMMI İYİ OLARAK DEĞERLENDİRENLER UNUN EKMEĞİN YAĞIN ANA GIDA ÜRÜNLERİNİN FİYATINI BİLİYOR MU? ÖNCEDEN 3 ÇOCUKLU AİLE TEK ÇALIŞAN ASGARİ ÜCRETLİYLE ORTA GELİR İKEN ŞU ANDA 1 ÇOCUKLU YOKSUL SINIFINDA VE TEMEL İHTİYAÇLARINI BİLE KARŞILAYAMIYOR. ŞİMDİDEN YILBAŞINDAN SONRA GELECEK ZAMLARA ÜZÜLÜYORUM. ZENGİNİN DAHA DA ZENGİN YOKSULUN DAHA DA YOKSUL OLDUĞU BİR ÜLKE OLDUK
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜŞÜNEN DELİ: Kendilerine %26 30 arası zamı 1 saatte geçiriyorlar ama
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Ersun Yanal Ömer Bayram Fırat Aydınus İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:32:02. #1.14#
title