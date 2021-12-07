Asgari ücret toplantılarının ikincisi bugün yapılacak! İşte zam pazarlığında öne çıkacak 4 kriter

Asgari ücret zammı için kritik görüşme bugün gerçekleşecek. Asgari ücret ikinci tur görüşmelerine Türk-İş ev sahipliği yapacak. 2022 asgari ücret zammının önümüzdeki hafta açıklanması beklenirken, yeni asgari ücret zammı ile birlikte birçok kesimin gelir ve ödemeleri de değişecek. Son dakika haberine göre; asgari ücret zammı pazarlığında ise 4 parametre öne çıkıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk toplantıda, "Enflasyona karşı çalışanı koruyacak ücret" vurgusu yapmıştı.

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞINDA 4 KRİTER

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında yapılacak ikinci toplantıda; Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaşacak. Sosyal güvenlik prim gelirlerini etkileyen temel gösterge olan asgari ücret pazarlığında 'yaşam maliyeti, salgın döneminde ülkenin genel ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı' olmak üzere 4 parametre öne çıkacak.

ZAMMIN YÜZDE 35-40 ARASINDA OLMASI BEKLENİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti. Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek. Asgari ücret zammının yüzde 35-40 arasında olması bekleniyor.

BAKAN BİLGİN: EMEĞİ KORUYACAK BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantıda yaptığı açıklamada, "Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

ASGARİ ÜCRETE VERGİ AYARI

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı

-Asgari geçim indirimi (AGİ)

-Askerlik, doğum borçlanması...

-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği

-Kıdem tazminatı

-İhbar tazminatı

-İşsizlik maaşı

-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı

-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar

-Gündelikçiler için ödenecek primler

-Genel sağlık sigortası primi

-Yarı zamanlı çalıaşn annelere İŞKUR tarafından ödenen para

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor. Sabah'ın haberine göre Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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