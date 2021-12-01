Asgari ücret memur maaşını etkiler mi? Memur maaşları artacak mı? Asgari ücret zammı neleri etkiler?

Asgari ücret memur maaşını etkiler mi? Memur maaşları artacak mı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari ücret çalışma hayatındaki pek çok ödemeler için temel gösterge niteliğindedir. Peki, asgari ücret zammı neleri etkiler?

YAPILACAK ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI NELER DEĞİŞECEK?

İşsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) artacak.

İş göremezlik ödeneği artacak.

Yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ASGARİ ÜCRET MEMUR MAAŞINI ETKİLER Mİ?

Asgari ücretin belirlenmesi sonrasında 83 milyon vatandaş doğrudan veya dolaylı olarak etkilenecektir. Özel işletmede çalışanlar, memurlar ve sözleşmeli personel için uygulanacak asgari geçim indirimi yani AGİ, asgari ücrete göre belirlendiği için memur ve sözleşmeli personel maaşları asgari ücretten doğrudan etkilenmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı'na göre; İşçinin bir aylık normal çalışma karşılığı asgari ücreti; 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında brüt 3.577,5 TL ve net 2.825 TL olarak tespit edilmişti.

AGİ NE KADAR?

2021 yılı için asgari geçim indirimi tutarları:

Bekar Memur: 3.577,5 x % 50 x % 15 = 268,31 TL,

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz: 3.577,5 x % 60 x % 15= 321,97 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 3.577,5 x % 67,5 x % 15= 362,22 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu:3.577,5 x % 75 x % 15= 402,46 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 3.577,5 x % 80 x % 15= 429,3 TL,

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 3.577,5 x % 85 x % 15= 456,13 TL.

2021 yılı ilk 6 aylık dönemi tahmini asgari ücretin % 85'i için hesaplanan gelir vergisi tutarı 456,13 TL olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2021 yılında 456,13 TL'yi aşamayacaktır. Hesaplanan gelir vergisi tutarının da 456,13 TL olduğu dikkate alındığında evli ve 4 çocuklu bir asgari ücretliden gelir vergisi alınmamaktadır. Ancak, vergi dilimi % 20 olunca vergi ödemesi söz konusu olmaktadır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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