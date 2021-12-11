Asgari ücret belli oldu mu 2022? Son durum

Asgari ücret belli oldu mu 2022? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, geçtiğimiz günlerde 3. toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücrete yönelik önemli bir açıklama yaptı. İşte asgari ücret zammı 2022'ye dair detaylar...

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU 2022?

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Yaptığımız hesapta Hacettepe tarafından verilen parametrelere rakamları karşılaştırdık. Bu rakamlara göre, 2 bin 979 lira ile 3 bin 567 lira arasında eski formüle göre değişiyor. TİSK bu rakamı 3 bin 100 lira olarak daha uygun buluyor. 3 bin 567 liraya Türk-İş diyor ki ben daha farklı besin kaynaklarını tercih ederim diyerek bu rakam da 3 bin 900'ün altına düşmez diyor. Bugün için net bir tarih henüz belirleyemedik. Bu sene üçüncü toplantıyı ilk defa bu kadar erken yaptık. Dördüncü toplantı karar toplantısı olacak. Üç tarafa da uygun olan bir tarihte son toplantıyı yapacağız" dedi.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA KRİZ

Komisyonun üçüncü toplantısında kriz çıktı. TÜİK her yıl komisyona sunduğu bekar bir işçinin asgari geçim maliyetine ilişkin hesaplamayı bu yıl "Üzerimize kalıyor" diyerek açıklamadı. Toplantı sonrası taraflar birlikte açıklama yaptı. İşçi temsilcisi Türk-İş, TÜİK'in rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 900 TL olarak ifade etti. İşveren temsilcisi TİSK ise baz alacağı kurumun TÜİK olduğunu belirterek, bir işçinin asgari geçim miktarını 3 bin 100 TL olarak açıkladı.

TÜRK-İŞ: KIRMIZI ÇİZGİMİZ 4 BİN TL

Üçüncü toplantının ardından ilk kez rakam telaffuz eden Türk-İş, asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisinin 4 bin TL olduğunu duyurdu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin TÜİK'e göre belirlenemeyeceğini belirterek, "Onların hesap başka benimki başka. İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

TİSK, 3 BİN 500'ÜN ÜSTÜNE ÇIKMAK İÇİN DEVLETTEN DESTEK BEKLİYOR

İşçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten TİSK ise, 3 bin 500 liralık bir rakamdan bahsediyor. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği bekliyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.

ARADA 500 TL'LİK BİR FARK BULUNUYOR

Taraflar, asgari ücret görüşmeleri öncesinde her ne kadar "İlk iki haftada bu işi bitireceğiz" dese de, henüz bir anlaşma çıkmadı. İşçi ve işveren temsilcileri şu an için ortak bir rakamda buluşamadı. Gelinen noktada Türk-İş ve TİSK'in kafasındaki rakam arasında 500 TL'lik bir fark bulunuyor. Son toplantı sonrası açıklanacak nihai karar milyonlar tarafından merakla bekleniyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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