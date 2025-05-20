Aselsan hisse düştü mü? SON DAKİKA: Aselsan hisse neden yükselmiyor? CANLI BORSA TAKİBİ!

Aselsan hisse düştü mü? SON DAKİKA: Aselsan hisse neden yükselmiyor? CANLI BORSA TAKİBİ!
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Aselsan hisselerinde yaşanan ani düşüş, yatırımcıların ve piyasa takipçilerinin dikkatini çekti. Gün içinde yaşanan değer kaybı sonrası, hisse senedindeki bu hareketin nedeni kamuoyunda merak konusu haline geldi. Peki, Aselsan hisse düştü mü? Aselsan hisse neden düştü, düşmeye devam edecek mi? Aselsan hisse neden yükselmiyor? İşte, detaylar…

Aselsan hisselerinde gün içerisinde yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıların ve borsa takipçilerinin gündemine oturdu. Hisse fiyatındaki bu ani değişim sonrası gözler Aselsan'a çevrildi. Yaşanan düşüşün arkasındaki nedenler netlik kazanmazken, piyasa oyuncuları "Aselsan hissesi neden geriledi, bu düşüş sürecek mi?" sorularına yanıt aramaya başladı. 20 Mayıs 2025 itibarıyla Aselsan hisse düştü mü? Aselsan hisse neden yükselmiyor? İşte, merak edilen gelişmeler ve son durum…

ASELSAN HİSSE DÜŞTÜ MÜ? (SON DAKİKA)

Borsa İstanbul'da işlem gören savunma sanayi devi ASELSAN (ASELS) hisseleriyle ilgili Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri yatırımcıların yakın takibinde. Son günlerde yaşanan politik ve ekonomik gelişmelerin ardından, ASELSAN hisse fiyatlarında düşüş yaşandı. Peki, ASELSAN hisseleri neden düştü? 20 Mayıs 2025 itibarıyla ASELSAN'ın borsa performansı nasıl? İşte detaylar...

ASELSAN (ASELS) Hisse Fiyatı Güncel Durum

Son Fiyat: 133,50 TL

Günlük Değişim: %-3,75

Haftalık Performans: %-4,99

Aylık Değişim: %+2,69

Yıllık Artış: %+117,44

20 Mayıs 2025 tarihinde ASELSAN hisseleri, Borsa İstanbul'da negatif bir seyir izleyerek günü düşüşle kapattı. Bu gelişme özellikle kısa vadeli yatırımcıların dikkatini çekti.

Aselsan hisse düştü mü? SON DAKİKA: Aselsan hisse neden yükselmiyor? CANLI BORSA TAKİBİ!Aselsan hisse düştü mü

ASELSAN HİSSE NEDEN DÜŞTÜ?

ASELSAN hisselerindeki geri çekilmenin arkasında birçok faktör bulunuyor. Uzmanlara göre öne çıkan nedenler şöyle:

Jeopolitik Gelişmeler:

Pkk'nın silahlı faaliyetlerine son verdiğini ve örgütün feshedildiğini açıklaması, Türkiye'de savunma sanayi hisselerinde satış baskısı yarattı. Bu gelişme, ASELSAN gibi sektör devlerini doğrudan etkiledi.

Barış Süreci ve Ateşkesler:

Pakistan- Hindistan arasında sağlanan ateşkes ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin Türkiye'de yapılacağına dair haberler de, küresel ölçekte savunma harcamalarına dair beklentileri zayıflattı. Bu durum, ASELSAN gibi şirketlerin hisse senetlerine olumsuz yansıdı.

Sektörel Baskı:

Tüm bu gelişmeler savunma sanayisine yönelik kısa vadeli talepleri azaltırken, yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oldu.

Aselsan hisse düştü mü? SON DAKİKA: Aselsan hisse neden yükselmiyor? CANLI BORSA TAKİBİ!Aselsan hisse neden yükselmiyor

ASELSAN HİSSE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

ASELSAN hissesi 12 Mayıs 2025 tarihinde günü 140,40 TL'den tamamladı ve %5,90 oranında değer kaybı yaşadı. Teknik göstergeler, kısa vadeli düşüş trendine işaret ederken, 10 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya çalıştığı görülüyor. Uzmanlar, bu seviyelerin korunmasının orta vadeli görünüm için kritik olduğunu vurguluyor.

Finans analistlerine göre ASELSAN'daki düşüşler kısa vadeli satış baskılarından kaynaklı. Şirketin uzun vadeli savunma projeleri, ihracat anlaşmaları ve teknolojik yatırımları göz önüne alındığında, orta-uzun vadeli potansiyelin hâlâ güçlü olduğu belirtiliyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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