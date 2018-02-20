Asayiş Narkotik Huzur Uygulamaları Devam Ediyor
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Asayiş Narkotik Huzur Uygulamaları Devam Ediyor

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yapılan narkotik uygulamalarında 378 şahıs sorgulandı.

Asayiş Narkotik Huzur Uygulamaları Devam Ediyor

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yapılan narkotik uygulamalarında 378 şahıs sorgulandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş, suç işlenmesinin önlenmesi, işlenmiş olan suçların faillerinin yakalanması, hırsızlık, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik suçlar ile mücadele ve terör saldırılarını önlemek amacıyla gerçekleştirilen "Asayiş ve Narkotik Huzur uygulamasında 378 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda 1 aranan şahıs yakalanırken, 3 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca 2 şahısta gözaltına alınarak haklarında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. 186 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 9'una 14 bin 662 TL para cezası uygulandı, 8 araç ise eksikliklerinden dolayı trafikten men edildi. 23 iş yeri ile 4 adet park kontrol edildi. 1 iş yerine cezai işlem uygulandı. Uygulamada 1 av tüfeği, 3 adet dolu fişek, 700 paket gümrük kaçağı sigara ve 115 litre gümrük kaçağı içki ele geçirilerek, olayla ilgili yakalanan şüpheli şahıslara adli işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

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