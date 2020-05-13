Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
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Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Osmaniye'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
13.05.2020 03:34 | Son Güncelleme: 13.05.2020 03:34

Osmaniye'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın inşaatında çalışan Suriye uyruklu işçi, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

Sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından işçinin cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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