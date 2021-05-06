As Başkan Bayram'dan Vanspor'a destek çağrısı
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As Başkan Bayram'dan Vanspor'a destek çağrısı

As Başkan Bayram'dan Vanspor'a destek çağrısı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Silahtaroğlu Vanspor FK As Başkanı Adnan Bayram, play-off'a çıkan Vanspor'a destek çağrısında bulundu.

Silahtaroğlu Vanspor FK As Başkanı Adnan Bayram, play-off'a çıkan Vanspor'a destek çağrısında bulundu.

Geçen hafta oynanan maçta, 1922 Konyaspor'u yenerek play-off'a çıkmayı garantileyen Vanspor FK, kentte sevinç yaşatmıştı. Vanspor'un uzun, yorucu ve büyük sıkıntılarla geçen bir sezonun ardından play-off'a yükselmesinin Van'da büyük sevinçle karşılandığını ifade eden Kulüp As Başkanı Adnan Bayram, "Yıllardır hasretini çektiğimiz üst liglerin hayallerini aşmak adına yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Memleketimizin tek profesyonel takımı olan Silahtaroğlu Vansporumuzun play-off'tan başarılı bir şekilde çıkacağına inanıyoruz. Bizler yönetim olarak, yaşanan tüm sorun ve sıkıntılara rağmen memleketimiz için, gençlerimiz için ne gerekiyorsa yapıyor, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Sezon başından beri takımın bir üst lige çıkması için ellerinden geleni yaptıklarının altını çizen Bayram, "Büyük uğraş ve çaba sonucunda verdiğimiz bu emeklerin karşılığının bir üst lig olacağından kuşkumuz yoktur. Gelin hep birlikte ilimizin tek profesyonel takımı olan ve iki sezondur ciddi başarılar elde eden Vansporumuza sahip çıkalım ve destek olalım. Bu anlamda Vanspor taraftarları ve Vanspor sevdalıları başta olmak üzere Van milletvekillerini, kamu kurum ve kuruluşları, STK'ları ve belediyeleri Vanspor etrafında kenetlenmeye ve destek vermeye davet ediyorum. Bu anlamda zorlu ve meşakkatli yolda her zaman yanımızda olup, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e, Vanspor taraftarına ve Van halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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