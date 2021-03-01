Arzum'un ilk dijital çalışanı "RobotAR" işe başladı
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Arzum'un ilk dijital çalışanı "RobotAR" işe başladı

01.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:25
Arzum'un ilk dijital çalışanı

Arzum'un ilk dijital çalışanı "RobotAR", günlük işleri kolaylaştırarak ve görevleri öğreterek çalışanların yükünü hafifletecek.

Arzum'un ilk dijital çalışanı "RobotAR", günlük işleri kolaylaştırarak ve görevleri öğreterek çalışanların yükünü hafifletecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlarının da hayatlarını kolaylaştıracak bir dijital yeniliğe imza attı. Kadrosuna ilk dijital çalışan "RobotAR"ı katan Arzum, günlük işleri kolaylaştırarak ve görevleri öğreterek çalışanların yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Akıllı dijital çalışan RobotAR, yönetime yapılan finansal raporlamaları çalışanlar yerine farklı kaynaklardan veriler toplayarak bunları birleştirip anlamlı bir hale getirip gönderiyor. Buna ek olarak ithalat sürecinin takibi ve raporlanmasında da RobotAR aktif olarak görev alıyor. Bu sırada paylaşılan klasörlerdeki dosyalardan, internetteki farklı kaynaklardan, ERP sistemden ve birçok farklı kaynaktan veriler alıp bunları birleştirip kolaylıkla ve hızlı bir şekilde raporlama yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arif Emre Ünal, Arzum'un kurumsal kültürü ve verimliliği için bilgi teknolojileri ve dijital dönüşüm anlamında yapılan çalışmaların büyük önem taşıdığını belirtti.

RobotAR projesinin de en önem verdikleri projelerden bir tanesi olduğunu vurgulayan Ünal, "Arzum bünyesine kattığımız dijital çalışan RobotAR ile dijital dönüşümde büyük bir adım atmış olduk. Her türlü bilgiyi öğretebileceğimiz RobotAR'ın çalışanlarımız adına büyük kolaylık sağlayacağına inanıyoruz. Bu bir başlangıç ve her yeni günde RobotAR'ın süreçlerimize pozitif katkısını görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak

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