Arzum Pazarlama Direktörlüğü görevine Özlem Zülal atandı
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Arzum Pazarlama Direktörlüğü görevine Özlem Zülal atandı

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:29
Arzum Pazarlama Direktörlüğü görevine Özlem Zülal atandı

Arzum Pazarlama Direktörlüğü görevine Özlem Zülal getirildi.

Arzum Pazarlama Direktörlüğü görevine Özlem Zülal getirildi.

Arzum'dan yapılan açıklamada, Zülal'in, tüm pazarlama ve iletişim süreçlerine liderlik edeceği kaydedildi.

Özlem Zülal'in öz geçmişine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Özlem Zülal, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu. Kariyerine henüz mezun olmadan üniversite yıllarında Unilever'de başlayan Özlem Zülal; gıda, kişisel bakım ve ev bakım kategorilerinde Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde deneyim kazandı. 2006-2015 yılları arasında Unilever'de pazarlama ve satış departmanlarında farklı pozisyonlarda görev alan Özlem Zülal, Carte d'Or Marka Geliştirme Pazarlama Müdürü ve Knorr Bölge Marka Geliştirme Pazarlama Müdürü olarak çalıştı. Ardından, kariyer yolculuğuna 2015 yılında dahil olduğu Hayat Kimya'da devam eden Özlem Zülal; Molfix, Papia ve Familia markalarının Rusya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerinin Global Stratejilerinden Sorumlu Pazarlama Müdürü oldu. Mart 2021 itibariyle Arzum bünyesine katılan Özlem Zülal, markanın tüm pazarlama ve iletişim süreçlerinde bulunarak Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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