Aryna Sabalenka, Avustralya Açık'a veda etti

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlar iki numaralı seribaşı Aryna Sabalenka dördüncü turda elendi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün maçları tamamlandı.

Tek kadınlarda dünya sıralamasının 115'inci basamağında yer alan Estonyalı Kaia Kanepi, dünya 2 numarası Belaruslu Sabalenka'yı 5-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup ederek sürprize imza attı.

2020 Fransa Açık şampiyonu 7 numaralı seribaşı Iga Swiatek ise dünya 38 numarası Rumen Sorana Cirstea karşısında zorlanmasına rağmen üst tura çıktı.

Polonyalı tenisçi, 2 saat 28 dakika süren mücadelede rakibini 5-7, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu turnuvada ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösterip, Kanepi'nin rakibi oldu.

Stefanos Tsitsipas zorlandı

Tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas, 20 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz karşısında çok zorlanmasına rağmen 5 set sonunda üst tura yükselen taraf oldu.

Bu turnuvada daha önce iki kez yarı finale kalma başarısı gösteren Yunanistanlı tenisçi, 3 saat 23 dakika süren karşılaşmada rakibini 4-6, 6-4, 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti.

11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner ise dünya 42 numarası Avustralyalı Alex de Minaur'u 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenip, çeyrek finalde Tsitsipas ile eşleşti.