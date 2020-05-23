Artvin'de köye inen kurtlar görüntülendi
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Balcılı köyüne inen 2 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
23.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:08
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Balcılı köyüne inen 2 kurt vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.
Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyüne, 2 kurt indi. Köylüler, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kurtlar, kısa süre sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.İlçeye bağlı köylere daha önce de boz ayılar inmişti.
Kaynak: DHA