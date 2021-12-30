Artvin'de barınaktaki yasaklı tür köpekler kayıt altına alındı - Haberler
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Artvin'de barınaktaki yasaklı tür köpekler kayıt altına alındı

Artvin'de barınaktaki yasaklı tür köpekler kayıt altına alındı
AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin'de, barınakta yaşayan yasaklı türler arasındaki 3 köpek, mikroçip takılarak kayıt altına alındı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de, barınakta yaşayan yasaklı türler arasındaki 3 köpek, mikroçip takılarak kayıt altına alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yasaklı türler olarak bilinen 6 köpek ırkının, 14 Ocak'a kadar kısırlaştırılarak kayıt altına alınması kararı doğrultusunda çalışma başlattı.

Artvin Sokak Hayvanlarını Koruma Derneğinin sorumluluğundaki Yaşam Köy Hayvan Bakımevi'nde bulunan American Staffordshire Terrier, Pitbull Terrier ve Dogo Argentino türü 3 köpek, mikroçip takılarak kayıt altına alındı.

Dernek Başkanı Emel Meriç, gazetecilere, sokak hayvanlarının sorunlarının çözümü ve kısırlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Artvin'de bakıma muhtaç başıboş köpek ve diğer hayvanların bakım ve ihtiyaçlarını Yaşam Köy Hayvan Bakımevi'nde gidermeye çalıştıklarını belirten Meriç, "Daha önce sahiplendiğim yasaklı grubunda 3 köpeğim vardı. Köpeklerim burada yaşıyor. Daha önce kısırlaştırmıştım. Bugün de yasa gereği yeni mikroçipler takılarak kayıt altına alındı." dedi.

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

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