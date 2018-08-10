Artuklu Belediyesi Çalışmalara Hız Verdi

Görevlendirme yapılan Mardin'in Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, araç gereçler ve iş makineleri ile yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.



Artuklu Belediye Başkan Vekili Kaymakam Şakir Öner Öztürk, yaptığı açıklamada, Artuklu ilçe sınırları içerisine belediye hizmetlerinin azami ölçüde ulaştırılması hususunda geceli gündüzlü çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Yenişehir Mahallesi'nde planlanan çalışmalarda sona gelindiğini, ilçenin diğer merkez ve kırsal mahallelerindeki çalışmaların da hızla sürdürüldüğünü ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:



"Doğalgaz çalışmalarının tamamlandığı, nüfus yoğunluğumuzun önemli oranda bulunduğu Yenişehir Mahallemizde özellikle altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, aydınlatma çalışmalarımızı neredeyse tamamlamış durumdayız. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, cadde ve sokak sağlıklaştırması kapsamında yollarımızın üstyapı çalışmalarını da yaparak ilçemizi tarihinin en modern yollarına kavuşturuyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyet bizleri sevindiriyor. Ekiplerimiz, büyük özveri içerisinde çalışarak ilçemizin çehresini değiştirecek, modern belediyeciliğin güzel örneklerini sergileyecek çalışmalara imza attı."



Yenişehir Mahallesi'nde tamamlanan çalışmaların ardından 13 Mart Mahallesi'nde aynı çalışmalara yakında başlanacağını dile getiren Öztürk, "Bu mahallemizde de önümüzdeki günlerde çok ciddi bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Aynı modern yollar, kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfaltlar, modern engelli yürüme yolları ve yapımı devam eden park çalışmalarımız 13 Mart Mahallesi'nde, Yalım Mahallemizde ve diğer mahallelerimizde de yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Öztürk, yapılan çalışmalara Mardin Büyükşehir Belediyesinin de önemli katkıları bulunduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yıl özellikle sıcak asfalt çalışmalarımıza biraz daha eğilmiş olduk. Sadece ilçe merkezimizde değil, kırsal mahallelerimizin yol yapım çalışmalarında önemli bir aşama kat ettik. Ulaşım ağının en büyük dayanağı olan yollarımızda yürüttüğümüz çalışmalarımızla en ücra mahallelerimize bile en kısa sürede ulaşmayı başardık. Çok şükür gelinen noktada artık ilçemiz, en gelişmiş, modern ulaşım ağına sahip olmuş oldu, bunu yapılacak çalışmalarla çok daha iyi noktalara getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."