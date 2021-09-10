- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı

MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde 4. kez düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası başladı. Şampiyonada 24 ülkeden 82 sporcu mücadele edecek.

Mersin 4. kez Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Cimnastik Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve bugün başlayan şampiyona, pazar günü yapılacak final yarışlarıyla sona erecek. Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, organizasyon öncesi milli 4 sporcuyla Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'na basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Göktekin, organizasyonun, bu yıl Uluslararası Jimnastik Federasyonu takvimindeki son Dünya Challenge Kupası olduğunu dile getirdi. Japonya'da yapılacak olan Dünya Kupası öncesi son challenge kupası olmasından dolayı katılımın üst düzeyde olduğunu belirten Göktekin, organizasyona 59'u erkek 23'ü kadın 82 sporcunun katıldığını ifade etti. Olimpik takımın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarıştığını belirten Göktekin, "Kızlarda Nazlı Savranbaşı ile 4 erkek sporcumuz yeni sezon hazırlıklarına gireceğimiz için burada yok. Takım arkadaşları burada. 2024 Paris Olimpiyatları için hedefimiz takım olarak katılmak. Dolayısıyla takım arkadaşlarının da burada Dünya Challenge Kupası'nda yarışıp finallere kalacaklarını umut ediyoruz. Final sonrasında da madalyanın iddialı isimleri arasında olacaklar" dedi.

Milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı ise organizasyona olan ilginin her geçen yıl arttığını dile getirerek, "Antrenmanlarımızı tamamladık. Yarışmaya hazırız. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Final ve madalyayla taçlandıracağıma inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Final yapmak ve sonrasında madalya kazanmak istiyoruz"

Milli sporcu Sercan Demir de Slovenya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandığını vurgulayarak, "Bu başarının devamını getirmek için buradayız. Bugün paralel bar aletiyle başlıyorum. Takım olarak yapabildiğimiz kadar final yapmak ve sonrasında madalya kazanmak istiyoruz. Bunlar bizim dünya şampiyonası öncesi son deneme yarışmalarımız. Eğer dünya şampiyonası takımına girersek, bu tecrübelerimizi orada da göstermek istiyoruz. Umarım güzel sonuçlarla buradan ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Milli sporcu İlayda Şahin de uzun bir aradan son ilk kez yarışacağını kaydederek, çok heyecanlı olduğunu ve elinden gelenin en iyisi yapıp final, ardından ise madalya kazanmak istediğini söyledi.

Sporcu Mustafa Arca da bugün ve yarın eleme maçları olacağını ifade ederek, "Pazar günü finalde yarışacağız. Bu yarışmalardan sonra 1 ay sonra dünya şampiyonamız olacak. Bizim için çok önemli. Bu yarışma bizim için hazırlık gibi olacak. Performanslarımız dünya şampiyonasını etkileyecek. Onun için heyecanlıyız. Bizi takip edin" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından düzenlenen açılış seremonisiyle Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, eleme yarışlarıyla başladı.

Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.

Sporcular, organizasyonun ilk gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde gerçekleşen eleme müsabakalarında ter dökecek.

Ayrıca alınan karar gereği seyirci alınması yasaklandı.