Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
2022 Dünya Kupası G Grubu maçında Türkiye, sahasında Cebelitarık'la karşılaşıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun 12. dakikada A Milli Takım'ı öne geçiren golü büyük beğeni topladı. Rakiplerini adeta ipe dizen Kerem için sosyal medyada Messi benzetmeleri yapıldı.
A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda kritik maçta Cebelitarık'la karşı karşıya geliyor. Rakibini farklı bir skorla geçerek Norveç'e karşı averaj üstünlüğünü yakalamaya çalışan Ay-Yıldızlı ekip henüz 12. dakikada Kerem'le üstünlüğü yakaladı.
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Ceza sahası dışında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, rakiplerini çalıma dizerek fileleri havalandırdı. Büyük beğeni toplayan gol sonrası genç futbolcuya övgüler yağdı. Sosyal medyada Kerem için Messi benzetmeleri yapılırken Galatasaraylı taraftarlar da yıldız futbolcuyla sözleşme uzatılması gerektiğini belirterek yönetime çağrıda bulundu.
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