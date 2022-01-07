Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de gösterdiği performans İtalya futboluna damga vurdu. Sezon başında Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Milli futbolcumuz, üst üste ikinci kez İtalya'da ayın futbolcusu seçildi.

MESLEKTAŞLARI VERDİ

Yıldız oyuncu, İtalyan Futbolcular Derneği'ndeki oylarla aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi. Hakan'dan başka daha önce İtalya'da üst üste iki kez ayın futbolcusu seçilen bir Türk olmamıştı.

10 NUMARA DEĞİL

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon klasik 10 numarada oynamamasına rağmen 17 lig maçında 6 gol ve 8 asist üretti. Yıldız futbolcu Milli Takım'da yaptığı açıklamada, "Inter'de artık farklı bir roldeyim. 10 numara gibi değil de arkada oynuyorum. Ön taraftaki işleri artık gençler yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

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