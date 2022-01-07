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Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı

Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Kimsenin başaramadığını Hakan Çalhanoğlu yaptı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın kaptanlarından Hakan, İtalya'da üst üste ikinci kez ayın futbolcusu seçildi. Hakan, üst üste ikinci kez bunu başaran ilk Türk futbolcu oldu.

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de gösterdiği performans İtalya futboluna damga vurdu. Sezon başında Eriksen'in yerine alınan Hakan, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Milli futbolcumuz, üst üste ikinci kez İtalya'da ayın futbolcusu seçildi.

Artık kelimeler kifayetsiz kalıyor! Hakan Çalhanoğlu, kimsenin başaramadığını yaptı

MESLEKTAŞLARI VERDİ

Yıldız oyuncu, İtalyan Futbolcular Derneği'ndeki oylarla aralık ayının en iyi futbolcusu seçildi. Hakan'dan başka daha önce İtalya'da üst üste iki kez ayın futbolcusu seçilen bir Türk olmamıştı.

10 NUMARA DEĞİL

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon klasik 10 numarada oynamamasına rağmen 17 lig maçında 6 gol ve 8 asist üretti. Yıldız futbolcu Milli Takım'da yaptığı açıklamada, "Inter'de artık farklı bir roldeyim. 10 numara gibi değil de arkada oynuyorum. Ön taraftaki işleri artık gençler yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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