Arteta'nın sağlık durumu iyiye gidiyor Korona virüse yakalanan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendini iyi hissettiğini ve hastalığı atlatma aşamasında olduğunu açıkladı.

Korona virüse yakalanan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendini iyi hissettiğini ve hastalığı atlatma aşamasında olduğunu açıkladı.

Hayatın her alanını olduğu gibi spor dünyasını da olumsuz etkileyen korona virüse yakalanan isimlerden olan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan sevindirici haber geldi. 37 yaşındaki çalıştırıcı, durumunun iyi olduğunu ve hastalığı atlatmaya başladığını söyledi. İspanyol basınına konuşan Arteta, "Olimpiakos Kulübü Başkanı Evangelos Marinakis'in korona virüse yakalandığı, onunla temasta bulunan herkesin risk altında bulunduğu konusunda yönetimden telefon aldım. Kendimi iyi hissetmediğimi ve birçok oyuncunun da Marinakis ile temasta bulunduğunu söyledim. Manchester City ile maçımız vardı ve insanların hayatını riske atamazdık" dedi.

11 Mart Çarşamba günü test yaptırdığını belirten başarılı teknik adam, "Cuma günü sonucun pozitif çıktığını öğrendim. Ardından Premier Lig yönetimini bu konu hakkında bilgilendirdik. Bana temas eden herkes karantinaya alındı ve karşılaşmalar ertelendi" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de korona virüse yakalanan ilk spor adamı olan Mikel Arteta, bu olayın ardından ligin ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA