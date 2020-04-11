Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Haber
Arpaçay, Zabıta, Yaşam

Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Arpaçay'da zabıta ekiplerince evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

11.04.2020 11:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:41
Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor

Arpaçay'da zabıta ekiplerince evlerinde bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nı arayan vatandaşların önce ihtiyaçları not alınıyor. Ardından zabıta ekipleri marketlerden vatandaşların siparişlerini alıyor, daha sonra vatandaşların ikametgahlarına kadar götürerek teslim ediyor.

Başkan Erçetin Altay'ın talimatlarıyla yürütülen çalışmalar vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Zabıta ekiplerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden vatandaşlar, "Biz belediyeyi arıyoruz, ihtiyaçlarımızı söylüyoruz. Daha sonra ihtiyaç duyduğumuz malzemelerim kapımıza kadar geliyor. Sadece yiyecek, ilaç değil, maaşlarımızı, banka işlemlerimizi de zabıta yapıyor. Allah razı olsun, bizleri mağdur etmiyorlar" dediler.

Arpaçay Belediye Başkanlığı'nca günlük olarak 65 yaş üstü yalnız yaşayan vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılanıyor. Vatandaşların evlerinde kalmaları için adeta belediye personelleri seferber oldu. - KARS

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haber
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçıp terör estirdi Haber
Koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneden kaçıp terör estirdi
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haber
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haber
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
Virüs nedeniyle kapatılan mekanları hedef alan 60'lık hırsız, kameraya yakalandı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Amazon ormanlarında koronavirüse yakalanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'a mektup gönderdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Pınar Deniz Dilan Çıtak Esra Balamir
Spor Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Arpaçay'da vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 13:07:57. #1.15#
title