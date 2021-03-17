Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
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Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada

17.03.2021 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:32

Arnavutköy'de trafikte makas atarak ilerleyen ve drift yapan sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu.

Arnavutköy'de trafikte makas atarak ilerleyen ve drift yapan sürücü hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Sürücü polis ekiplerince yakalanırken, trafikteki tehlikeli anlar bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. 

Olay geçen pazartesi günü Boğazköy İsmet İnönü Cadde'sinde yaşandı. Trafikte ilerleyen bir sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak ilerledi. Otomobil sürücüsü trafikte makas atarak ilerlerken, sürekli şerit değiştirdi ve drift yaptı. Yaşanan bu anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. 

POLİS HAREKETE GEÇTİ 

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri trafiği tehlikeye düşüren 34 HS 0736 plakalı otomobil sürücüsünün H.İ. olduğunu belirledi. H. İ. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü H.İ.'ye drift, makas, yakın takip maddelerinden toplam 8 bin 183 lira idari para cezası kesildi. H.İ.'nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alınırken, otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca sürücü H. İ. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Yavuz Selim Polis Merkezine teslim edildi. 

 


- İstanbul
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada
Arnavutköy'de trafikte makas terörü kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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