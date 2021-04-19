İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
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İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşanan satırlı, bıçaklı, şişli kavgada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yaşanan satırlı, bıçaklı, şişli kavgada 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Arnavutköy, İmrahor Mahallesi'nde yaşanan olayda, dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma, dakikalar sonra satır, bıçak, şiş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ü. isimli bir kişi vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle ağır şekilde yaralanırken, kavgaya karışan ve M.Ü.'yü yaraladığı iddia edilen kişiler olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde yatan yaralı M.Ü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI
İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE SATIRLI, BIÇAKLI, ŞİŞLİ KAVGA: 1 AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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