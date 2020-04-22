Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı
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Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı Arnavutköy Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere ilave 10 bin gıda paketi hazırlamaya başladı.

22.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:41
Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere ilave 10 bin gıda paketi hazırlamaya başladı. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım paketleri, bu hafta içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Çin'in Wuhan kentinden dünya ülkelerine yayılan ve pandemi olarak nitelendirilen korona virüsün etkilerinin süreceğinin belirtildiği Ramazan ayında, Arnavutköy Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketi yardımında bulunuyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle gıda paketleri hazırlayan Arnavutköy Sosyal Yardımlaşma Marketi, yardımlaşmaya da dikkat çekiyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik alışveriş desteğinin yanı sıra Ramazan ayında da yaklaşık ilave 10 bin gıda paketi yardımı yapılacak. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu yardım paketleri, bu hafta içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Ramazan ayı içerisinde 10 bin aileye daha ilave gıda yardımında bulunacağız"

Ramazan ayından yapacakları gıda yardımından bahseden Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Ülkece alışık olmadığımız bir durumu yaşıyoruz ve maalesef Ramazan ayının o canlılığını yaşayamıyoruz. Burası bizim sosyal yardım marketimiz. Burada yıl boyunca dönüşümlü olarak yaklaşık 5 bin aile, kartlarına kontör yüklenerek bedelsiz olarak alışveriş yapıyor. Ramazan ayı öncesinde bu işin yoğunluğu da var. Vatandaşlarımızı kurallara uygun bir şekilde sırayla içeriye alıyoruz. Yıl boyunca da istedikleri ürünü alma imkanı oluşturduk. Ramazan ayı içerisinde 10 bin aileye daha ilave gıda yardımında bulunacağız. Bunu şuan kritik şartlardan kaynaklanan ihtiyaç olarak görüyoruz" dedi.

Arnavutköy'de Ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine erzak yardımı

Kaynak: İHA

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