Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha - Haberler Spor
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Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha

Arnavutköy'de Genç Kızlar Voleybol Takımı'ndan bir galibiyet daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çatalca Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir galibiyete daha imza attı.

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı, Çatalca Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek bir galibiyete daha imza attı.

Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı başarısına başarı katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz maçlarda ilçeye galibiyet ile dönen takım Çatalca Belediyespor ile karşılaştı. Osman Solakoğlu Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Arnavutköy Belediyesi Genç Kızlar Voleybol Takımı rakibine set vermeyerek 3-0 galip geldi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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