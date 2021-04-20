Arkasspor'da iki ayrılık
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Arkasspor'da iki ayrılık

Arkasspor'da iki ayrılık
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor'da altyapıdan yetişen ve uzun yıllar mavi-beyazlı formayı terleten orta oyuncusu Mustafa Koç ile smaçör Yiğit Gülmezoğlu yuvadan uçtu.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Arkasspor'da altyapıdan yetişen ve uzun yıllar mavi-beyazlı formayı terleten orta oyuncusu Mustafa Koç ile smaçör Yiğit Gülmezoğlu yuvadan uçtu. Takım kaptanlığını üstlenen Mustafa altyapıdan itibaren kulüpte 14 yıl görev yaparken, Yiğit ise 15 yıl İzmir ekibinin başarısı için ter döktü. Mustafa Koç'un Halkbank'la el sıkıştığı, Yiğit'in ise Spor Toto ile söz kestiği iddia edildi. Milli formayı 230 kez giyen Mustafa, "Ne 14 yıl ama. Teşükkerler Büyük Arkas" paylaşımı yaptı.

Ay-yıldızlı formayı 210 kez terleten Yiğit, "Küçük bir çocuk olarak girdiğim, altyapısından itibaren her kategorisinde yüzlerce maça çıktığım, kalbimde her zaman çok ayrı bir yeri olacak Arkas Spor Kulübü'ne her şey için teşekkür ediyorum. Burası bir kulüpten ziyade bir aile benim için. Yollarımız tekrar kesişinceye kadar hoşçakal Büyük Arkas" dedi.Kulüp ise ikilinin vedasıyla ilgili, "Kendilerine göstermiş oldukları örnek sporculuktan ve kulübümüze yapmış oldukları değerli katkılardan ötürü teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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