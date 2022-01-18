Arkas Spor'da Efe Mandıracı ameliyat edilecek
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Efe Mandıracı'nın ameliyat edileceği bildirildi.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Efe Mandıracı'nın ameliyat edileceği bildirildi.
Arkas Spor'dan yapılan açıklamada, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş maçında sakatlanan Efe Mandıracı'nın detaylı sağlık kontrollerinin tamamlandığı belirtildi.
Diz ön çapraz bağlarından sakatlanan Efe Mandıracı'nın ilerleyen günlerde ameliyat edilmesinin planlandığının aktarıldığı açıklamada, "Efe Mandıracı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.