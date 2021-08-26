Arkas Holding, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Yelken Federasyonuna lojistik desteği verecek
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Arkas Holding, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Yelken Federasyonuna lojistik desteği verecek

Arkas Holding, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Yelken Federasyonuna lojistik desteği verecek
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Arkas Holding, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Yelken Federasyonunun ulaştırma ve lojistik sponsoru oldu.

Arkas Holding, 2024 Paris Olimpiyatları için Türkiye Yelken Federasyonunun ulaştırma ve lojistik sponsoru oldu.

Sponsorluk için Arkas Holding binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, 6 branşta 8 sporcu ile katıldıkları 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 1 sınıfta madalyaya çok yakın olmalarına rağmen bunu başaramadıklarını kaydetti.

Tokyo'dan döner dönmez 2024 Paris Olimpiyatları için hazırlıklarına başladıklarını belirten Akdurak, "Geçtiğimiz dönemde başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere, bütün bakanlık birimlerinin, federasyon çalışanlarının çok büyük katkısıyla güzel bir olimpiyat hazırlık dönemi geçirdik. Sporcularımızın hiçbir konuda eksikleri kalmadı. Fakat yine de imkanlar açısından malzemeye dayalı bir spor olması nedeniyle yelkenin sonu yok." dedi.

Akdurak, 2024 Paris Olimpiyatları için Arkas Holding'le lojistik konusunda bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Yelken sporunun en büyük gider kalemlerinden bir tanesi, teknelerimize ait bütün operasyonun lojistiği. Sadece nakliye edebilmek değil, aynı zamanda know-how gerektiriyor. Sağ olsun bizi kırmadılar. 2024'e giderken lojistik faaliyetlerinde destek vereceklerini ifade ettiler." diye konuştu.

2024 Olimpiyatları'nda yelken sınıflarında büyük değişim yaşanacağını kaydeden Akdurak, "Biz yine en az 6 sınıfta olimpiyatlara katılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akdurak, 2024 Olimpiyatları öncesi lojistikte olduğu gibi diğer konularda da destek bulmak istediklerini belirterek, "Aynı zamanda Urla'da İzmir Valiliğinin bize tahsis ettiği 30 dönümlük bir arazi var. Eğer kısmet olur da onun üzerine bir olimpik kamp merkezinin inşasını yapabilirsek, o zaman uluslararası kamp merkezi olarak orada elit sporcuları ağırlamak kaydıyla sporumuza faydamız olacak." şeklinde konuştu.

Bernard Arkas: "Sponsor olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, yelkenin bünyelerindeki Arkas Spor'un ana branşlarından biri olduğunu söyledi.

Çeşme'deki Arkas Yelken Spor Kulübünde, uluslararası yarışlarda önemli başarılar elde eden genç sporcuların yetiştiğini kaydeden Bernard Arkas, şu görüşlerini aktardı:

"Önemsendiğinde ve yatırım yapıldığında çok başarılı sonuçlar alınabildiğini 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda gördük. Ülkemizin sporcuları göğsümüzü kabarttılar. Bu anlamda Özlem Akdurak'ın şahsında federasyonu ve sporcularımızı kutluyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'nda daha büyük başarıların yelken sporunun önünü açacağına inanıyoruz. Kökleri 1711 yılında Marsilya'dan gelen ve uzmanlığı Akdeniz'de deniz taşımacılığı olan bir Türk ailesi olarak, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türkiye Yelken Federasyonunun ulaştırma ve lojistik sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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