Arif Tekelioğlu'ndan babasına Ekrem İmamoğlu teşekkürü!
Trabzonspor'un efsanelerinden Sadi Tekelioğlu'nun oğlu Arif Tekelioğlu, Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimini kazanması sonrasında bir paylaşım yaptı. Tekelioğlu, İmamoğlu'nu seçmeyerek futbolu bırakmasına neden olan babasına teşekkür etti.
Yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanırken, geceye damga vuran yorumlardan birine Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu'nun oğlu Arif Tekelioğlu imza attı.
Güldüren bir tespite imza atan Tekelioğlu, İmamoğlu'nun gençliğinde kalecilik yapmış olmasına vurgu yaparak "Bir teşekkür de yıllar önce kaleci olarak altyapı seçmelerine gelip kendisini seçmeyen babama" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (2)
-
Adamsın TekelioğluCevap Yaz Yayından Kaldır
-
ATV, ASPOR, A HABER, TGRT, TV 8, AK-İT TV GİBİ VS. KANALLARDA SAYIN İMAMOĞLUNUN KAZANMASI SEBEBİYLE ÜÇ GÜN YAYINLARI PROTESTO KARARI ALINMIŞ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Son Dakika Haberleri
12:19 Trabzon'un özel sporcularının içinde Dünya ikincileri, Avrupa üçüncüleri ve Türkiye şampiyonları var