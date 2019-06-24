Arif Tekelioğlu'ndan babasına Ekrem İmamoğlu teşekkürü!

Yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanırken, geceye damga vuran yorumlardan birine Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu'nun oğlu Arif Tekelioğlu imza attı.

Güldüren bir tespite imza atan Tekelioğlu, İmamoğlu'nun gençliğinde kalecilik yapmış olmasına vurgu yaparak "Bir teşekkür de yıllar önce kaleci olarak altyapı seçmelerine gelip kendisini seçmeyen babama" ifadelerini kullandı.