Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
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Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

17.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:41
Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ardahan'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 15 Şubat Pazartesi günü Posof ve Hanak ilçelerinde sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ardahan Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan D.Ş. ile V.D. "terör örgütü propagandası yapma" suçundan tutukladı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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