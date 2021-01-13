Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltı atışları neticesinde devirerek adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da geceye damga vuran isimler Arda Turan ile Fatih Terim oldu. Tecrübeli teknik adamın maç sonu yaptığı yalnızlık açıklaması sonrası kaptan, sosyal medyada taraftar grubunu takip etmeyi bıraktı.

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın karşılaştığı Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda normal süresi 0-0, uzatma süresi 1-1 eşitlikle sona eren maçta, rakibini penaltı atışlarıyla mağlup eden Galatasaray çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Malatyaspor maçı sonrası yaptığı açıklama yalnız bırakıldığını belirtti. Yönetimle bir görüşmesinin olmadığını belirten deneyimli teknik adam, "Bugün derin bir yalnızlık hissettim. Benim kişilere, gruplara değil Galatasaray'a sözüm var. Zaten mayısta hem sözüm hem kontratım bitiyor." şeklinde konuştu.

TARAFTAR SOSYAL MEDYADA DESTEK VERDİ

Yeni Malatyaspor maçının ardından sezon sonu için adeta ayrılık sinyalleri veren ve "Kendimi derin bir yalnızlık içinde hissettim. kontratım sezon sonu bitiyor. Sadece taraftara söz verdim ve sözümü tutacağım" diyen Fatih Terim'e sarı kırmızılı taraftarlardan büyük destek geldi.

Galatasaraylı futbolseverler, #YalnızDeğilsinFatihTerim etiketini Twitter Türkiye'de gündeme soktu. Sosyal medya adeta yıkılırken, başarılı teknik adama destek mesajları yağdı.

ARDA TURAN TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan Galatasaray'da kaptan Arda Turan, ultrAslan'ı tüm sosyal medya hesaplarından takipten çıkardı.

Arda Turan'ın haricinde yardımcı antrenörlerden Selçuk İnan; futubolculardan Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan gibi isimler de ultrAslan'ı takip etmeyi bıraktılar.