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Arda Turan: "Top oynamaktan, futbola Abdullah Avcı ile geçtik"

Koronavirüs günlerinde yeniden yeşil sahalara dönebilmek için yeni sezonun başlamasını bekleyen Arda Turan birçok önemli teknik adam ile çalıştığını belirtirken Fatih Terim ve Simeone ile birlikte Abdullah Avcı'nın da kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Arda Turan:
28.04.2020 07:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 07:53

Koronavirüs günlerinde yeniden yeşil sahalara dönebilmek için yeni sezonun başlamasını bekleyen Arda Turan birçok önemli teknik adam ile çalıştığını belirtirken Fatih Terim ve Simeone ile birlikte Abdullah Avcı'nın da kariyerinde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.

Asist Analiz'e açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, beraber çalıştığı teknik adamlarla ilgili olarak şunları söyledi: "Galatasaray'ın altyapısında bize iyi insan olmamızı, iyi öğrenci olmamızı öğrettiler. Galatasaray PAF Takımı'nda top oynamaktan, futbol oynamaya Abdullah Avcı'yla geçiş yaptık. Suat Kaya bize futbolun inceliklerini öğretti. Hagi'den bireysel olarak çok şey öğrendim. Benimle çok ilgilendi, çok kızdı, çok bağırdı. O kadar çok şey öğretti ki... Geriye dönüp baktığında diyorsun ki; koskoca Hagi, PAF'tan birini bireysel olarak çalıştırıyor, tekrar ediyor.

BENİ ÖZGÜR BIRAKTILAR

Fatih Hoca geldi. Hayatımızı değiştirdi. Gerets çok hücum oynatan ve cesaret veren bir hocaydı. Arkasından Skibbe, Feldkamp, Hiddink... Hepsinden ayrı ayrı çok şey öğrendim. Simeone'nin ayrı yönü bana savunma yapmayı öğretti. Fatih Hoca ile ikisini ayırıyorum. Fatih Hoca da yeteneklerimi nerede kullanmam gerektiğini öğretti. İkisi de beni hücum ve savunma yönünde çok değiştirdi. Bu oyunumda olgunluğu sağladı. Ortak özellikleri, beni özgür bıraktılar. Bana güvendiler."

Kaynak: Hürriyet

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