Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yola devam, Linnes ve Şener yolcu
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Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yola devam, Linnes ve Şener yolcu

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da gelecek sezonun planları için Terim, Arda, Marcao ve Luyindama'ya yeni sözleşme önerilmesini, Linnes ve Şener'le yola devam edilmemesini raporunda sundu. Marcao ve Luyindama'nın maaşlarına iyileştirme yapılacağı aktarıldı. Sarı-Kırmızılılar'da gelecek sezon için takviye düşünülen bölgeler bekler ve orta saha.

Muslera'nın sözleşmesini uzatan Galatasaray'da iç transfer hareketliliği devam edecek. Sarı-Kırmızılılar'da sıra Arda Turan, Luyindama ve Marcao'ya geldi. Teknik Direktör Fatih Terim, gelecek sezon kimlerin kalıp kalmayacağıyla ilgili raporunu sundu. Deneyimli teknik adam, Arda Turan, Luyindama ve Marcao'nun sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yı ise kadroda düşünmediğini iletti.

1.5 MİLYON EURO OLACAK

Yıllık 850 bin euro kazanan Marcao'nun ve 1 milyon euro alan Luyindama'nın senelik ücretleri 1.5 milyon euro seviyelerine çekilecek. Bonuslarla birlikte bu rakam daha da yükselecek. Sarı-Kırmızılılar, bu iki stoperinden gelecekte yüksek bonservis bedeli bekliyor. Marcao'nun da düşük ücrete oynaması sebebiyle geriye giden performansı, sözleşmesinin uzatılmasında önemli bir etken oldu.

Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yola devam, Linnes ve Şener yolcu
Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yola devam, Linnes ve Şener yolcu
Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yola devam, Linnes ve Şener yolcu
Arda Turan, Marcao ve Luyindama ile yola devam, Linnes ve Şener yolcu

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Ömer Özarslan
Haber Yorumları (1)
GS: linnes şener marcao luin dama arda 5 gitmesi lazım boş futbolcular gs ye getirilmeleri hataydı zaten
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