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Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Galatasaray'da 5 ay sonra sahalara dönen Arda Turan'ın kilolu hali gündem oldu. Tecrübeli oyuncunun bu haline şaşıran İspanyol basını, "Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın, Giresunspor'a 1-0 kaybettiği mücadeleye Arda Turan'ın kilolu halleri de damga vurdu. Son maçına 19 Ağustos'ta Randers karşısında çıkan Arda 5 ay sonra forma giydiği karşılaşmada, 62'de oyuna girdi. Aldığı kilolarla dikkat çeken tecrübeli oyuncu etkisiz bir görüntü çizdi.

Arda'nın bu kilolu halleri dış basının da dikkatini çekti. Bir dönem forma giydiği İspanya'dan, 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili yorumlar geldi. Fiziksel görüntüye şaşıran Marca, "Arda Turan, birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü" ifadeleriyle durumu haberleştirdi.

Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!

Portekiz basınından A Bola da Arda'yı manşete taşıdı. 5 aydır forma giymeyen oyuncunun, bu şekilde sahalara döndüğüne vurgu yapıldı.

Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!

Galatasaray-Giresunspor maçından sonra kale arkası tribününe giden Arda Turan, takım adına taraftardan özür diledi.

Arda Turan dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!

Sergen Dağ
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