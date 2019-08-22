Arap Emrah çete suçlamalarını kabul etmedi

22.08.2019 16:12

"Arap Emrah" lakaplı Emrah Sever'in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik davaya devam edildi. Mahkeme, duruşmada 'Bizden çete olmaz' diyen' Arap Emrah'ın ve 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde çeşitli suçlar işleyen örgütün lideri olduğu iddia edilen 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in ve örgüt üyelerinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan, tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Emrah Sever, "Ben iddianamede birinci eylem olarak gösterilen olayda azmettirici olarak suçlanıyorum. Fatih Demir, benim eskiden tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaşımdır. Vurulduğunda hastaneye ilk giden kişi benim. Bu olayda aleyhimize tek delil Burak Irmak'ın beyanlarıdır. Burak Irmak, aleyhimize beyanlarını bir buçuk yıl sonra yapmıştır. Irmak'ın aleyhime olan beyanlarını kabul etmiyorum" dedi.



İddianamede kendisine yöneltilen diğer suçlamaları da reddeden sanık Sever, "Örgüt suçlamasına yönelik olarak şunu söylemek isterim ki, ben herhangi bir şekilde örgüt lideri değilim. Diğer sanıklar kesinlikle benim adamlarım değildir. Çete, Emrah'ın adamları gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Bizden çete olmaz. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.



Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da beraatlarını talep ederken, avukatları da beraat taleplerini yineledi.



Duruşmaya ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaa hazırlamak için dosyanın tarafına tevdiini isteyerek, sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle tutukluluk hallerinin devamını talep etti.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Emrah Sever, Tayfun Sidal, Kemal Gezer ile Sami Turan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, sanık İsmail Halisdemir hakkındaki imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına ve yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol tedbirinin ise devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Savcı Necip Sarı tarafından hazırlanan ve 5'i firari 20 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever'in liderliğindeki çetenin tespit edilen 5 eyleminin bulunduğu ve bunlardan 3'ü 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'silahla yaralama ve tehdit' olarak kaydedildi. İddianamede, Emrah Sever'in 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından 17 yıl ile 32 yıl arasında cezalandırılması talep edildi. Sever dışında 19 şüpheliye yönelik bilgilerin de yer aldığı iddianamede, şüphelilerin 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA