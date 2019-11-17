Aramco halka arzında şirket değeri 1.7 trilyon dolar

17.11.2019 15:31 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:31

Suudi Arabistan, petrol şirketi Aramco'nun değerini 1.7 trilyon dolar olarak belirledi. Aramco'dan yapılan açıklamada, halka arzda, şirketin yüzde 1.5 payının ya da yaklaşık 3 milyar hissenin, hisse başına 30 Suudi riyali (8 dolar/ 46 lira) fiyat ile satılacağı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, halka arzda bu aşamada uluslararası satış planlanmadığı da belirtildi.

Financial Times'da Cuma günü yayımlanan bir haberde, Suudi Arabistan'ın, Aramco'nun halka arzına gösterilen uluslararası ilgiden hoşnut olmadığı belirtildi.Konuya yakın kişilere dayandırılan habere göre, Aramco'nun değerine ilişkin uluslararası düzeyde yapılan öngörüler Suudi yetkililerde "önemli ölçüde hayal kırıklığı" yarattı. Buna ek olarak, Suudi yatırımcıların da, halka arza öngörülerin üzerinde fiyatlarla katılmaya zorlandıkları belirtildi.Suudi yetkililer Aramco'nun piyasa değeri olarak 2.0 trilyon dolar öngörürken, uluslararası yatırımcılar 1.2 trilyon dolar ile 1.5 trilyon dolar arasında bir değer biçiyorlardı. Suudi Arabistan, Aramco halka arzından 20 milyar dolar ile 60 milyar dolar arasında bir gelir bekliyor.

Kaynak: DHA