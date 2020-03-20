Aracına aldığı kadını öldürdüğü iddia edilen sanık yeniden hakim karşısında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aracına aldığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde aracına aldığı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Yusuf M. (56), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla cezaevinden katıldı. Tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

Savunmasını yapan Yusuf M, olay günü aracıyla seyir halindeyken telefonuna gelen mesaja bakmak için aracını sağa çektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Telefonuma bakarken camdan bir kadın, 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. 100 liraya anlaştık, 150 metre ileride park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden indiğimde aramızda arbede çıktı. Yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan ve dolu olan silahımla iki el ateş ettim. Kadın bana tekme tokat saldırırken silahım ateş aldı. Yaralanıp yaralanmadığını görmedim. Kasten öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Olay tamamen kazara gerçekleşmiştir, pişmanım."

Mahkeme heyeti, tanık Havva Ş'nin bir sonraki duruşmaya polis zoruyla getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Altınova Mahallesi Taraklı Sokağı'nda, 19 Haziran 2019'da silahla vurularak öldürülen Nazan Kırkgöz'e (30) ait olduğu belirlenen cesedin bulunmasının ardından polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

Polisin yaptığı araştırmada, maktulün olay öncesi bir araçta görüldüğü belirlenmiş, bunun üzerine benzer tip ve modelde 400'ün üzerinde araç ile 73 iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelenerek şüphelinin Yusuf M. olduğu anlaşılmıştı.

Katil zanlısı, Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınmış, bu kişinin olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ise evinin bahçesinde dedektörle yapılan arama sırasında toprağa gömülü bulunmuştu. Yusuf M. daha sonra tutuklanmıştı.

Kaynak: AA