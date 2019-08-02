Araç sürücüleri dikkat

Eskişehir'de, Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından düzenlenecek bisiklet turu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından cadde ve sokaklarda alınacak trafik tedbirleri açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce sürücülerin mağdur olmaması ve trafik akışında aksaklık yaşamaması adına yapılan açıklamada, "Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından 'Arabadan İn Bisiklete Bin' adı altında 4 Ağustos Pazar günü saat 19: 00'da bisiklet turu etkinliği düzenlenecektir. Etkinlik başlangıç, Odunpazarı Meydanı'ndan başlayarak, Yunus Emre Caddesi, Kırım Caddesi, Cengiz Topel 1.Caddesi, Üniversite Caddesi, Fabrikalar Caddesi, İsmet İnönü 1.Caddesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Porsuk Bulvarı, Basın Şehitleri Caddesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi, Atatürk Bulvarı'ndan tekrar Odunpazarı Meydanı bitiş güzergahı olmak üzere gerçekleştirilecektir. Trafikte yukarıda belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın etkinlik hakkında bilgi sahibi olmaları ve alınan trafik tedbirleri doğrultusunda yetkililerin uyarılarına riayet etmeleri önem arz etmektedir" diye bildirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA