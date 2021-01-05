Araç çarpmasıyla yaralanan çakal, tedavisinin ardından doğaya salındı

BURSA'da 3 ay önce araç çarpması sonucu yaralanan çakal, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Mudanya ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde yaklaşık 3 ay önce araç çarpması sonucu yaralanan çakal, Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Merkezdeki veteriner hekimler tarafından tedaviye alınan çakal, sağlığına kavuştu. Çakal, yetkililer tarafından Karacabey Longoz Ormanı'ndaki doğal ortamına salındı. Çakalın doğaya salındığı anlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı. Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi, Uzman Veteriner Hekim Azizcan Sezer, "Merkezimizde tedaviye alınan çakalın sağlığa kavuşmasının ardından doğaya salıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM