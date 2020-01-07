Araç alım satımında "Güvenli Ödeme Sistemi" geliyor

07.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:18

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Noterler Birliğini ikinci el araç satışında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kuruluşu ve işletilmesi konusunda yetkilendirdiklerini belirterek, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.