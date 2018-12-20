Ara Malı Üretimde Yeni Strateji Lazım"

ERDAL ÇELİKEL - İvedik Organize Sanayi Bölgesi (İvedik OSB) Başkanı Hasan Gültekin, üretimde en büyük girdi unsurunun ithal ara malları olduğunu belirterek, "Bunların yerlileştirilmesinin teşvik edilmesi lazım. Ara malı üretimi konusunda devletin yeni bir stratejisinin olması lazım." dedi.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ağustos ayında dövizde yaşanan hareketlilikten her firmanın etkilendiğini, kredi faizlerindeki artış nedeniyle de sanayicilerin beklemeye geçtiğini söyledi.

Üretim yapan firmaların kullandığı ham maddenin yerlileştirilmesinin önemine işaret eden Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Dolardaki yükselişin de etkisiyle ihracat geliri 168 milyar dolar seviyesine ulaştı. Buna karşın Türkiye için en büyük girdi ithal ara malları. Bunların yerlileştirilmesinin teşvik edilmesi lazım. Örneğin insansız hava aracı yapıyoruz ama motorunu ithal ediyoruz. Bu motorun yerli olarak üretilmesi teşvik edilmeli. Parayı buna vermeliyiz. Dolayısıyla ara malı üretimi konusunda devletin yeni bir stratejisinin olması lazım. Ham maddeyi dışarıdan temin ettiğimiz müddetçe Türkiye'nin yapabileceği çok fazla bir şey yok. "

Enflasyonla mücadele kapsamında nihai ürün fiyatlarının düşürülebilmesi için üreticinin maliyetlerinin de düşmesi gerektiğini ifade eden Gültekin, bunun yöntemlerinden birinin vergi matrahlarının azaltılması olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA